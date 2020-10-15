Шестеро якутян заставили родных поволноваться
Оперуполномоченными отделения по розыскной работе ОУР МУ МВД России «Якутское» установлено шесть без вести пропавших граждан. Одна из основных причиной самовольного ухода являются ссоры, ведение праздного образа жизни и злоупотребление спиртными напитками.
Так, в г. Якутске 36-летний мужчина не вернулся вечером домой. Его родные забеспокоились и обратились в полицию. Вскоре он был разыскан. Выяснилось, что мужчина находился в запое. Помимо этого было установлено местонахождение 66-летней и 32-летней женщин. Причина та же – алкоголь. Разыскиваемые были установлены и вернулись в свои семьи.
Тревогу о пропаже 46-летнего мужчины забила его сожительница. Местонахождение пропавшего было установлено – мужчина, не известив об этом родственников, уехал погостить в п. Нижний Бестях.
Также заставили поволноваться своих близких родственников 46-летний и 42-летний мужчины. Они поругались со своим родными и ушли из дома. Местонахождение разыскиваемых установлено. Один из них находился у своих знакомых, второй скрывался на работе.
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