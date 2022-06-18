Шесть якутских боксеров-победителей ДВ поедут на чемпионат РФ

Якутские боксеры завоевали шесть золотых медалей на чемпионате ДВФО-2022. А всего они получили 21 медаль — это рекорд в истории чемпионатов Дальнего Востока среди мужчин. Именитый боксер Василий Егоров тоже стал чемпионом в категории до 51 кг. Зональный чемпионат стал отборочным на чемпионат России. Путевки на главный ринг страны достались только победителям. тгк Комсомольская правда — Якутия