Шесть районов Якутии борются за проведение Игр Манчаары — 2025
В апреле минспорта объявило конкурс на право проведения XXII Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары». Игры состоятся через пять лет.
Сегодня стало известно, что в адрес минспорта поступило 6 заявок.
«Мы получили официальные заявки на проведение Игр Манчаары 2025 года от шести районов Якутии. Здесь два промышленных района – Алданский и Нерюнгринский, из вилюйской группы улусов Нюрбинский и Сунтарский, свои заявки подали также Таттинский и Кобяйский улусы. Нас, конечно, радует, что с каждым разом число желающих провести у себя Спартакиаду становится больше. Ведь проведение крупных спортивных форумов это не только спортивная составляющая. Благодаря Играм районы получают импульс для решения вопросов социально-экономического развития », — отметил Иннокентий Юрьевич.
Известно, что согласно положению конкурс проходит в три этапа:
1 этап – подача заявок от участников согласно требованиям Положения с 1 мая по 1 июня в год, предшествующий проведению очередной Спартакиады.
2 этап – рассмотрение заявок на заседании коллегии министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) до 1 июля в год, предшествующий проведению очередной Спартакиады.
3 этап – решение Главы Республики Саха (Якутия) об определении муниципального района или городского округа, принимающего Спартакиаду.
«Впереди нас ждет основной этап конкурса. В срок с 15 июня до 1 июля члены коллегии, рассмотрев все презентации и материалы заявок, должны вынести решение путем голосования. Время и место проведения коллегии будет уточнено в ближайшие дни. Возможно, собрание пройдет в режиме видео-конференц связи. Все зависит от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в нашем регионе», — пояснил министр.
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