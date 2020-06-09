Шесть районов Якутии борются за проведение Игр Манчаары — 2025

В апреле минспорта объявило конкурс на право проведения XXII Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары». Игры состоятся через пять лет.

Сегодня стало известно, что в адрес минспорта поступило 6 заявок.

«Мы получили официальные заявки на проведение Игр Манчаары 2025 года от шести районов Якутии. Здесь два промышленных района – Алданский и Нерюнгринский, из вилюйской группы улусов Нюрбинский и Сунтарский, свои заявки подали также Таттинский и Кобяйский улусы. Нас, конечно, радует, что с каждым разом число желающих провести у себя Спартакиаду становится больше. Ведь проведение крупных спортивных форумов это не только спортивная составляющая. Благодаря Играм районы получают импульс для решения вопросов социально-экономического развития », — отметил Иннокентий Юрьевич.

Известно, что согласно положению конкурс проходит в три этапа:

1 этап – подача заявок от участников согласно требованиям Положения с 1 мая по 1 июня в год, предшествующий проведению очередной Спартакиады.

2 этап – рассмотрение заявок на заседании коллегии министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) до 1 июля в год, предшествующий проведению очередной Спартакиады.

3 этап – решение Главы Республики Саха (Якутия) об определении муниципального района или городского округа, принимающего Спартакиаду.