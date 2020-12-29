Шесть наслегов в Якутии остались без свежих продуктов

Шесть наслегов Среднеколымского района республики остались без свежих продуктов в преддверии новогодних праздников, передает телеканал «Якутия 24».

В социальных сетях распространилось сообщение от жителей села Сылгы-Ытар 1-го Мятисского наслега, которые пожаловались на отсутствие в местных магазинах фруктов и овощей.

«В начале декабря от администрации села мы отправляли заявку в Якутоптторг на выполнение ″зеленого рейса″. В середине декабря в филиале компании в Среднеколымске нам ответили, что в 2020 году в связи с отсутствием финансирования рейса не будет», — сообщил глава наслега Егор Саввинов.

Село Сылгы-Ытар находится в 93 километрах от Среднеколымска, в данное время связывающий их автозимник остается закрытым. По словам главы наслега, его обещают открыть в начале января. Вертолет не летал два месяца, сельчанам приходится ездить до райцентра на буранах. Дорога занимает 4-5 часов, при этом расходуется 70-80 литров бензина, или пять тысяч рублей.

По словам Егора Саввинова, из девяти наслегов Среднеколымского района рейсы были осуществлены только в три.

Как сообщили телеканалу в пресс-службе Минсельхоза Якутии, заявки на доставку продуктов создают главы наслегов, после чего они через администрацию района передаются министерству. Кроме того, в Минсельхозе подчеркнули, что указанный наслег не относится к труднодоступным, и данный вопрос должен решаться на районном уровне.

Со слов замлгавы Среднеколымского района Александра Третьякова, все наслеги в 2020 году отправляли заявки.

«Все наши наслеги заявки отправили, но такое решение принял сам Якутопторг. Мы даже отдельно ставили вопрос доставки в населенные пункты, где нет автозимников, но его не рассмотрели. Сейчас мы ждем решение компании», — сказал он.

На сегодня «зеленые рейсы» в районе выполнены в Ойусардах, Березовку и Эбях.