Шесть инноваций ТЮНГД признаны НК «Роснефть» лучшими

«Таас–Юрях Нефтегазодобыча» (добывающий актив «Роснефти») получил экономический эффект 237 млн. рублей от реализации программы повышения производственной эффективности (ППЭ) за 2018–2020 годы.

Шесть паспортов проектов ППЭ, разработанные сотрудниками предприятия, были отмечены НК «Роснефть» в качестве лучших среди обществ группы. Всего же было подготовлено 40 паспортов проектов. Авторами инноваций выступили сотрудники ТЮНГД – Иван Галицкий, Иван Опарин, Руслан Михман Ог Джаббаров, Алексей Вислобоков, Николай Гущин, Артем Демочкин. Авторы рационализаторских предложений рассказали, как появляются идеи, которые не только помогают оптимизировать различные производственные процессы, но и экономить.

Начальник отдела инжиниринга бурения «Таас–Юрях Нефтегазодобыча» Иван Галицкий защитил шесть проектов, посвященных оптимизации и совершенствованию процессов бурения.

– Идея, в первую очередь, – это деятельность, возникающая в процессе работы, она не может быть взята из вне, без привязки к условиям бурения и применяемым технологиям, – отметил Иван Галицкий. – Для формирования паспорта проекта мы коллегиально обсуждаем возможность внедрения предложенной идеи. И только потом, основываясь на проведенных технологических испытаниях и работах с инновационным оборудованием, которое позволяет сократить сроки бурения или стоимость строительства скважины, можем формировать из идеи или фактического опыта выполнения работ полезный опыт в паспорт проекта ППЭ.

По словам Ивана Галицкого, основная сложность при разработке и внедрении инновационных разработок заключается в том, что идея должна быть новой и ранее не применяемой в производственном процессе большинства компаний.

– Для сферы бурения такой подход является очень сложным, так как подбор какой–то технологии зависит от множества совокупных факторов, таких как: технологический процесс бурения скважин и геологический разрез, – продолжает автор. – И почти всегда новое – это переделанное под условия месторождения уже существующее решение. Да, конечно, бывают абсолютно инновационные идеи, требующие большой работы по внедрению в производственный процесс, но они занимают совершенно небольшую нишу. Еще одной сложностью в разработке паспорта проекта является непростой экономический расчет, требующий объединения и анализа множества информации: больше количество предложений на рынке, поставщиков, оборудования. Но, несмотря на достаточно серьезные требования к паспортам ППЭ специалисты по бурению ТЮНГД совместно с Департаментом бурения НК «Роснефть» находит наиболее значимые и важные решения и технологии, которые отражаются в паспортах ППЭ.

Начальник отдела планирования и мониторинг эксплуатационного бурения Иван Опарин отметил, что геологи в любом добывающем предприятии – это начальная точка планирования краткосрочных и долгосрочных планов предприятия.

Ввиду быстрых темпов развития инноваций и технологий в 21 веке мы не можем себе позволить не опробовать новые подходы у себя на проекте и повысить рентабельность нашего предприятия. Поэтому ООО «Таас–Юрях Нефтегазодобыча» на сегодняшний день является одним из передовых предприятий группы компаний НК «Роснефть».

По словам Ивана Опарина ранее, до введения ППЭ в Компании, все оптимизационные проекты мы принимали через прохождения научно–технических совещаний и инвестиционных комитетов нашего предприятия с дальнейшим включением проектов в бизнес–план Общества. На текущий момент подобные проекты оптимизации дополнительно сопровождаются оформлением ППЭ и имеют возможность дополнительно мотивировать участников проекта в виде поощрений, что повышает заинтересованность сотрудников Общества.

– На самом деле проекты повышения эффективности – это то, с чем мы работаем каждый день, то что оптимизируем в процессе достижения производственных целей, и то, что раньше не оформляли в ППЭ, – отмечает он. – Если структурные подразделения примут ППЭ как один из циклов производственного процесса, то количество паспортов значительно увеличится. Главное, чтобы проекты были простыми – то, что лежит на «поверхности», но еще не оформлено в паспорт.

В «Таас–Юрях Нефтегазодобыче» продолжается работа по внедрению паспортов ППЭ: в настоящее время в работе находится 28 паспортов проектов ППЭ.