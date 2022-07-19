19.07.2022
16:47
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Спорт

Шесть борцов представят сборную Якутии по хапсагаю на играх «Дети Азии»

Сборная была сформирована по итогам первенства «Күүстээх Ылдьыын» и контрольных прикидок во время первого этапа сборов — передает телеграм-канал телеканала «Якутия 24».

Фото: https://t.me/yk24ru
Источник: https://t.me/yk24ru

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