Шесть борцов представят сборную Якутии по хапсагаю на играх «Дети Азии»

Сборная была сформирована по итогам первенства «Күүстээх Ылдьыын» и контрольных прикидок во время первого этапа сборов — передает телеграм-канал телеканала «Якутия 24».

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