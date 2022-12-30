30.12.2022
14:31
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Якутск
Схемы объезда: Временное ограничение движения транспорта по Чернышевского
Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с проведением плановых ремонтных работ по строительству канализационного коллектора № 3 на участке от кольцевой развязки ул. Чернышевского – Покровский тракт до ул. Автодорожная, будет прекращено движение транспортных средств в период с 5 января 2023 года по 1 сентября 2023 года.
Маршрутные автобусы № 1, № 18, № 101, № 103 и № 108 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.
Фото: пресс-службы
Источник: МКУ «Организатор пассажирских перевозок» ГО «город Якутск»
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