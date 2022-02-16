Схемы движения автобусов — на экране «Центрального»

На уличном экране «Центрального» размещены схемы изменения автобусных маршрутов.

С 15 февраля движение на участке от площади Орджоникидзе до улицы Курашова было перекрыто. Маршруты многих автобусов, идущих по центральной улице города, изменились. Начались работы на участке от улицы Октябрьская до магазина «Илин Эҥэр».

По сообщению МКУ «Главстрой», подрядные организации, занимающиеся ремонтом проспекта Ленина, уже приступили к подготовительным работам. Все это, конечно, привело к тому, что на остановках собирается большое количество людей, ждущих автобусы, идущих по другим маршрутам.

Решением администрации кинотеатра «Центральный», с сегодняшнего дня, для удобства граждан, на уличном экране кинотеатра «Центральный», размещены схемы изменения автобусных маршрутов, что не может не радовать гостей и жителей столицы, будьте бдительны!