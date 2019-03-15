Схема расположения парковок для болельщиков Кубка мира

Уважаемые жители Якутска и гости столицы!
Окружная администрация городского округа «город Якутск» сообщает о местах расположения стоянок транспорта во время проведения Кубка мира по вольной борьбе среди мужчин с 16 по 17 марта.
Парковка № 1 расположена по ул. Дежнева, 64/1, в районе пересечения улиц Ойунского – Дежнева.
Парковка № 2 расположена по ул. Белинского (пустырь между улицами Петровского и Каландаришвили).
Также сообщаем, что по ул. Ойунского на участке от ул. Каландаришвили до ул. Дежнева установлены запрещающие дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор».
Источник: Якутск.рф