Шелкопряд: В Мархе заражено свыше 26 тысяч гектаров леса, а в Якутске?

В июне этого года в Якутском, Намском, Хангаласском лесничествах были выявлены очаги массового размножения сибирского шелкопряда. С момента появления вредителя на территории Якутска проводится первичное обследование, учет и замер зараженной зоны. Об этом проинформировал руководитель Якутского комитета государственного экологического надзора Кирилл Алчин.

По последним данным, вокруг Якутска заражено свыше 5 тыс. гектаров леса, на территории Шестаковки более 7 тысяч, в Мархе более 26 тыс. гектаров лесной зоны.

«Потребовалось незамедлительное назначение мероприятий по локализации, ликвидации очагов. Кроме обследования зараженной местности, установлены специальные ловушки для точного подсчета численности шелкопряда. Осенью, по результатам работ будет определен объем финансирования и выделение средств для истребления шелкопряда», — сказал Кирилл Алчин.

Работы проводятся Бурятским филиалом федерального агентства ФБУ «Рослесзащита». «После завершения работ федеральное учреждение примет меры по уничтожению численности насекомого авиационным или наземным способом», — прокомментировал руководитель Якутского комитета государственного экологического надзора.

Сейчас уничтожение вредителей не будет эффективным, поскольку они находились в стадии окукливания, а лёт бабочек начался во второй половине июля и продлится в течение месяца. До стадии взросления гусениц шелкопряды не питаются, а инсектицидные средства действуют через пищеварительный тракт насекомого.

Известно, что популяция вредителя развивается по двухлетнему циклу, а жаркое и сухое лето этого года может стать причиной перехода популяции на однолетний цикл. Следовательно, это приведет к резкому увеличению численности шелкопряда на следующий год. Лесные пожары, особенно низовой пожар сокращает численность естественных врагов насекомых. Впоследствии популяция вредителя может свободно размножиться, особенно в лесах в густонаселенных районах.