Шел второй день отпуска 👍 . Источник @sardanaavksentieva Второй день в отпуске, а все равно как на работе. Как идет начало отопительного сезона? Как работают дорожные подрядчики? Постоянно на связи. Муж смеется, что надо было оставить меня дома с моими батареями и мусором. Вот знает ведь, что не город должен вывозить мусор, а региональный оператор – и всё равно поддевает 😂 На сегодняшний день мы подали тепло во все детские сады. Во все школы города, за исключением СОШ №35, тепло также подано. Прямо сейчас идут пусковые работы в СОШ №25. По учреждениям здравоохранения запущено в 95 из 104, остались только вспомогательные объекты. С понедельника начали давать тепло в квартиры горожан. В первую очередь в деревянные дома. По состоянию на 16.00 отопление дали уже в 51% всего жилого фонда городского округа, динамика прироста показателя подачи тепла меняется ежечасно. Хорошо, что Роман Сорокин (мой новый заместитель по вопросам ЖКХ) начал свою трудовую деятельность слесарем котельной, знает отопительное хозяйство в деталях. По городу у нас семь домов, где идет капитальный ремонт, в том числе систем отопления. Держим ситуацию на контроле. Сегодня временно открыли для движения ул. Петра Алексеева целиком. Напомню, работы там еще не завершены, будет проводится благоустройство придорожной инфраструктуры – карманы, бордюры, тротуары и прочее. Сегодня укладка асфальтобетонной смеси производилась на следующих объектах: ул. Чайковского, Хатынг-Юряхское шоссе, Якова Петерса. В выходные, если позволит погода, начнут укладку на ул. Ларионова от набережной Романа Дмитриева до Суоруна Омоллоона. Автодорожную, скорее всего, откроем на следующей неделе. #сарданаавксентьева #якутск #бкад #озп2019 #всерешаетчеловек . #sakhalife #чудомэр #отпуск2019