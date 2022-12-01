Шефы обеспечили кормами трех якутских бизонов

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» поддержала проект по сохранению редких животных.

Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая входит в нефтегазодобывающий блок «Роснефти», поддержала проект по сохранению редких видов животных в Республике Саха (Якутия). Нефтяники оказали помощь природному парку «Живые алмазы Якутии» и взяли под опеку трех краснокнижных бизонов, которые содержатся в парке. При поддержке предприятия животным обеспечен годовой запас корма.

Основная цель проекта – это обогащение биологического разнообразия Якутии и восстановление естественно-исторического ареала бизонов на северо-востоке Евразии.

На сегодняшний день Якутия – единственный регион в Евразии, в котором ведётся разведение краснокнижных бизонов для дальнейшего выпуска в естественную среду. Возрождение жизнеспособной популяции расширит базу природных ресурсов, что окажет благотворное влияние на экологию.