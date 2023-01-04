Шедевры едут в гости к нам🤩🤩

Картины живописца Ивана Шишкина привезут в Якутию весной. Произведения выставят в Национальном художественном музее республики.

Весной в Якутии запланирована выставка картин художника-пейзажиста, живописца Ивана Шишкина. Экспонаты привезет Музей изобразительных искусств Республики Татарстан, сообщил министр культуры и духовного развития республики Юрий Куприянов.

В Музее изобразительных искусств Республики Татарстан собрана одна из самых больших коллекций произведений Ивана Шишкина после Третьяковской галереи и Русского музея.

Как отметил министр культуры и духовного развития Якутии, приезд картин Шишкина стал возможен благодаря улучшению выставочных условий в Национальном художественном музее Якутии.

«Летом 2022 года в Национальный художественный музей Якутии привезли выставку Третьяковской галереи, которую посетили более 16 тысяч человек. Сегодня музей соответствует высшему уровню в РФ, там обеспечены климат-контроль, безопасность картин. Внебюджетные средства, которые мы собрали в 2022 году, вложим в следующую выставку, и в конце весны собираемся привезти картины Шишкина», — сказал Куприянов.