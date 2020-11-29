Шедевр мастера из якутского села

Очередной шедевр народного мастера из Амгинского улуса украсит село Болугур. Алексей Скрябин выполнил на заказ ко Дню матери и установили ее в новом сквере Матери в селе Болугур Амгинского района.

«Скульптуру сделал по заказу администрации ко Дню матери. Сковал из 2-3 миллиметровых металлических листов. Всего на работу ушло больше трех месяцев. И сегодня состоялось торжественное открытие», — сказал мастер.

Глава Болугурского наслега Степан Кузьмин отметил, что сквер Матери появился благодаря программе поддержки местных инициатив и скульптура является главным украшением.

«Скульптуру буквально вчера привезли и установили. Благодарим известного по всей республике мастера Алексея Скрябина. И вручаем ему почетную награду «За вклад в развитие Болугурского наслега», — сообщил он.

Это уже четвертая большая работа из металла народного мастера из села Сатагай.