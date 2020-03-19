Шедевр для Примадонны

В эти дни прима оперной сцены Айталина АФАНАСЬЕВА-АДАМОВА находится в столице. Недавно в ее инстаграме был замечен необычный именной подарок в виде кольца с бриллиантами и драгоценными камнями.

В своем посте Айталина сообщает, что подарок ей преподнёс племянник, а также благодарит ювелирную компанию за мастерское исполнение. На странице инстаграм ювелирного бренда JEMAE (@jemae_gems) так же осветили подарок мастеру оперного искусства.

«Кольцо — про любовь и признание зрителей, про творческий путь и триумф заслуженной артистки России, народной артистки Якутии, победителя Международного музыкального конкурса им. П.И. Чайковского, «Золотого голоса» — Айталины Адамовой.

Форма самородка алмаза – символ уникальных природных данных дивы оперного искусства. На подходе к сцене самородок принимает свои грани, становясь красивым бриллиантом, сияющим непревзойдённым талантом.

На сцене амфитеатра из золота стоит блистательная Айталина – первая буква имени примы инкрустирована бриллиантами. Полярная звезда говорит о славе на мировой арене. Сердце – о народном признании и любви. Редкие зеленые бриллианты, сапфиры и хромдиопсиды – преданные поклонники уникального меццо-сопрано. Есть еще символы и секретики, о личном» — написали создатели драгоценного подарка.

SakhaLife связался с дизайнером украшения, чтобы узнать о секрете. Мария ЕФИМОВА (@mari_jemae) – дизайнер и владелица ювелирного бренда JEMAE (Jewels by Maria Efimova) ответила, что украшения с тайным кодом и глубоким смыслом – кредо ее бренда. В данном кольце секрет прячется в задней части кольца – бриллиантами выложен знак, который оберегает народную любимицу.

Кольцо действительно поражает своим дизайном, полным значений и символов. Думается, мы еще не раз увидим работы нового бренда JEMAE, который удивил с первого знакомства.