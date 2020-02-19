Шанс поменять судьбу!

В АГИКИ – за повышением профессиональной квалификации и профессиональной переподготовкой.

Хочешь поменять профессию, изменить свою жизнь и двигаться к своему предназначению? Повысить квалификацию или подготовиться к поступлению на желанную специальность в ВУЗ? Сегодня вопрос о смене специальности и переориентации работодателей в этой сфере- вопрос, безусловно, очень актуальный для многих людей в нашей стране и стратегически важный для экономики.

Пройдя специальные курсы по переподготовке и повышению квалификации вы меняете свою специальность и получаете основу для дальнейшего профессионального и карьерного роста. В Арктическом государственном институте культуры и искусств запускают нужный и очень востребованный проект

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

Сейчас в разных отраслях бюджетной сферы требования к профессиональной квалификации возросли. Для того, чтобы работать в сфере культуры, необходимо иметь соответствующий диплом. АГИКИ в этом году предлагает несколько вариантов переподготовки.

Для работников культурно-досуговых учреждений, не имеющих профильного образования в сфере культуры есть следующие программы:

Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии социально-культурного проектированияурного проектирования

Менеджмент социально-культурной деятельности

Для работников библиотек, не имеющих специального библиотечного образования:

Библиотечно-информационная деятельность

Для сотрудников музеев новая специальность:

Музеология

Для работников ювелирной компании, дизайнеров, художников есть возможность также пройти курс и обновить, повысить свой профессиональный уровень:

Ювелирный дизайн

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:

В АГИКИ также разработали целый ряд программ по повышению квалификации в сфере народной художественной культуры, социально-культурной деятельности и культурологии. Повысить свой уровень смогут

преподаватели отделения хореографии детских школ искусств, руководители хореографических коллективов по направлению:

Современные подходы к преподаванию хореографии

для работников культуры и всех желающих, занимающихся организацией культурных мероприятий направление:

Технологии сохранения культурного наследия народов Арктики

Культурология и социально-культурная деятельность. Режиссура и сценарное мастерство

Курсы повышения в области изобразительного искусства для преподавателей СПО, ДШИ, ДХШ, СОШ на базе кафедры живописи и графики:

Научно-исследовательская работа и творческое проектирование в системе художественного образования РС (Я)

Курсы для концертмейстеров:

Комплексный подход в работе концертмейстера

Курсы для преподавателей музыки:

Методика обучения игры на народных инструментах. Теория и практика работы педагога в классе по специальности (баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты)

Для руководителей творческих коллективов:

Методика работы с творческим коллективом. Роль дирижера в коллективе

Для мастеров косторезного искусства:

Художественная резьба по кости

По окончании курсов выдается диплом о профессиональной переподготовке и свидетельства установленного образца.

Курсы уже начинают свою работу. По всем вопросам обращаться в Арктический государственный институт культуры и искусств по адресу:

г. Якутск. Орджоникидзе 4, каб 219

Тел/факс. (4112) 42-11-67

E-mail: cdpo@agiki.ru



