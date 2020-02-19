Шанс поменять судьбу!
В АГИКИ – за повышением профессиональной квалификации и профессиональной переподготовкой.
Хочешь поменять профессию, изменить свою жизнь и двигаться к своему предназначению? Повысить квалификацию или подготовиться к поступлению на желанную специальность в ВУЗ? Сегодня вопрос о смене специальности и переориентации работодателей в этой сфере- вопрос, безусловно, очень актуальный для многих людей в нашей стране и стратегически важный для экономики.
Пройдя специальные курсы по переподготовке и повышению квалификации вы меняете свою специальность и получаете основу для дальнейшего профессионального и карьерного роста. В Арктическом государственном институте культуры и искусств запускают нужный и очень востребованный проект
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Сейчас в разных отраслях бюджетной сферы требования к профессиональной квалификации возросли. Для того, чтобы работать в сфере культуры, необходимо иметь соответствующий диплом. АГИКИ в этом году предлагает несколько вариантов переподготовки.
Для работников культурно-досуговых учреждений, не имеющих профильного образования в сфере культуры есть следующие программы:
Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии социально-культурного проектированияурного проектирования
Менеджмент социально-культурной деятельности
Для работников библиотек, не имеющих специального библиотечного образования:
Библиотечно-информационная деятельность
Для сотрудников музеев новая специальность:
Музеология
Для работников ювелирной компании, дизайнеров, художников есть возможность также пройти курс и обновить, повысить свой профессиональный уровень:
Ювелирный дизайн
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
В АГИКИ также разработали целый ряд программ по повышению квалификации в сфере народной художественной культуры, социально-культурной деятельности и культурологии. Повысить свой уровень смогут
преподаватели отделения хореографии детских школ искусств, руководители хореографических коллективов по направлению:
Современные подходы к преподаванию хореографии
для работников культуры и всех желающих, занимающихся организацией культурных мероприятий направление:
Технологии сохранения культурного наследия народов Арктики
Культурология и социально-культурная деятельность. Режиссура и сценарное мастерство
Курсы повышения в области изобразительного искусства для преподавателей СПО, ДШИ, ДХШ, СОШ на базе кафедры живописи и графики:
Научно-исследовательская работа и творческое проектирование в системе художественного образования РС (Я)
Курсы для концертмейстеров:
Комплексный подход в работе концертмейстера
Курсы для преподавателей музыки:
Методика обучения игры на народных инструментах. Теория и практика работы педагога в классе по специальности (баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты)
Для руководителей творческих коллективов:
Методика работы с творческим коллективом. Роль дирижера в коллективе
Для мастеров косторезного искусства:
Художественная резьба по кости
По окончании курсов выдается диплом о профессиональной переподготовке и свидетельства установленного образца.
Курсы уже начинают свою работу. По всем вопросам обращаться в Арктический государственный институт культуры и искусств по адресу:
г. Якутск. Орджоникидзе 4, каб 219
Тел/факс. (4112) 42-11-67
E-mail: cdpo@agiki.ru
+7 (999) 174-67-82