29.08.2019
11:01
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Якутия
Шанс на блестящее будущее
Красота движений, изящество, женственность, уверенность в себе…Все это ждет Вас на «Star#подиум»!!!
«Star#подиум» научит Вас актерскому мастерству, тонкостям дефиле и фототренинга, искусству дизайна, моделирования и позирования перед камерой, стилю и моде!!!
Не упустите свой шанс на блестящее будущее!
Мы ждем Вас с 10 сентября в Доме дружбы народов им.А.Е.Кулаковского
Справки по тел.:
89644276774,
89142326060,
89141044627
Фото: ДДН им. А.Е. Кулаковского.
Источник: ДДН им. А.Е. Кулаковского.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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