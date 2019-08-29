29.08.2019
11:01
49

Якутия

Шанс на блестящее будущее

Красота движений, изящество, женственность, уверенность в себе…Все это ждет Вас на «Star#подиум»!!!

«Star#подиум» научит Вас актерскому мастерству, тонкостям дефиле и фототренинга, искусству дизайна, моделирования и позирования перед камерой, стилю и моде!!!

Не упустите свой шанс на блестящее будущее!

Мы ждем Вас с 10 сентября в Доме дружбы народов им.А.Е.Кулаковского

Справки по тел.:

89644276774,

89142326060,

89141044627

Фото: ДДН им. А.Е. Кулаковского.
Источник: ДДН им. А.Е. Кулаковского.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх