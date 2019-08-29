Шанс на блестящее будущее

Красота движений, изящество, женственность, уверенность в себе…Все это ждет Вас на «Star#подиум»!!! «Star#подиум» научит Вас актерскому мастерству, тонкостям дефиле и фототренинга, искусству дизайна, моделирования и позирования перед камерой, стилю и моде!!! Не упустите свой шанс на блестящее будущее! Мы ждем Вас с 10 сентября в Доме дружбы народов им.А.Е.Кулаковского Справки по тел.: 89644276774, 89142326060, 89141044627

Фото: ДДН им. А.Е. Кулаковского. Источник: ДДН им. А.Е. Кулаковского.

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