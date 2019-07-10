Шанс для борца Арыйаана Тютрина: Путевка на чемпионат мира зависит от выступления в Польше

На чемпионате России якутский борец Арыйаан Тютрин выбыл на стадии 1/4 финала из-за несправедливого судейства.

После этого случая глава Якутии и президент Федерации спортивной борьбы республики Айсен Николаев связался с главным тренером сборной РФ по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым. Было решено, что он выступит на международном турнире в Польше. Именно от этого результата зависит, войдет ли он в сборную России для выступления на чемпионате мира в Казахстане.

«Мы планировали взять две медали, но по ошибке судей у Тютрина отняли победу в четвертьфинале. Но благодаря президенту Федерации спортивной борьбы республики Айсену Николаеву и его заместителю Виктору Лебедеву был проведен разговор с главным тренером сборной РФ Дзамболатом Тедеевым о том, чтобы Арыйаану дали еще один шанс. Они признают, что судейство в этой схватке было неправильным. Поэтому сейчас принято решение отправить Арыйаана Тютрина на международный турнир памяти Циолковского в Польшу, который пройдет в начале августа», — рассказал директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии Леонид Спиридонов.

Туда также отправят действующего чемпиона России в весовой категории 57 кг Рамиса Гамзатова и участника Европейских игр в Минске Заура Угуева. Кто из них займет самое высокое место, тот и поедет на сентябрьский чемпионат мира-2019 в Нур-Султан, где будут разыгрываться олимпийские путевки.