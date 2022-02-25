25.02.2022
14:59
123

Судебная хроника

Шаману Габышеву смягчили режим принудительного лечения

Об этом сообщил ТАСС.

«Заельцовский районный суд Новосибирска смягчил режим принудительного лечения якутскому „шаману“ Александру Габышеву. При условии вступления постановления суда в силу следующие шесть месяцев он проведет в психиатрической больнице специализированного типа, без интенсивного наблюдения, как это было первоначально. Вопрос о том, в какой регион он будет направлен, будет решаться после вступления постановления в силу», — сообщил Алексей Прянишников.

Подробнее https://tass.ru/proisshestviya/13852747

Источник: ТАСС
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх