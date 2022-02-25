Шаману Габышеву смягчили режим принудительного лечения

Об этом сообщил ТАСС.

«Заельцовский районный суд Новосибирска смягчил режим принудительного лечения якутскому „шаману“ Александру Габышеву. При условии вступления постановления суда в силу следующие шесть месяцев он проведет в психиатрической больнице специализированного типа, без интенсивного наблюдения, как это было первоначально. Вопрос о том, в какой регион он будет направлен, будет решаться после вступления постановления в силу», — сообщил Алексей Прянишников.

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