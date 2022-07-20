20.07.2022
16:12
261

Общество

«Шамана» Габышева освободят от принудительного лечения?

Защитник Александра Габышева в своем телеграм-канале ПряникХаус сообщил:

По информации от шамана Александра Габышева, Уссурийский суд назначил судебное разбирательство по вопросу о продлении принудительного лечения/переводе в учреждение другого типа/освобождении на 01 августа. От суда и администрации больницы информации пока не было, уточняем.

Несколько часов назад Алексей Прянишников обновил информацию:

Теперь официально: Уссурийский суд в выездном судебном заседании рассмотрит вопрос о продлении принудительного лечения/переводе в другое лечебное учреждение/освобождении шамана Александра Габышева 01 августа в 10.00 (по Владивостоку).

Фото: youtube.com/Александр Габышев Шаман
Источник: https://t.me/gingerbread22cm

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх