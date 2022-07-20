«Шамана» Габышева освободят от принудительного лечения?

Защитник Александра Габышева в своем телеграм-канале ПряникХаус сообщил:

По информации от шамана Александра Габышева, Уссурийский суд назначил судебное разбирательство по вопросу о продлении принудительного лечения/переводе в учреждение другого типа/освобождении на 01 августа. От суда и администрации больницы информации пока не было, уточняем.