Шаман Сөдүөт рядом с Ил Дарханом

На Ысыахе Олонхо, прошедшем в Верхневилюйске, рядом с главой Якутии Айсеном Николаевым неотлучно находился шаман Сөдүөт из Жемкона Вилюйского улуса. Знающие люди говорят, что уважаемого шамана часто видят рядом с главой республики на знаковых событиях, таких как Ысыах, инаугурация, сообщает тгк SakhaDay

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Фото: тгк SakhaDay Источник: тгк SakhaDay

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