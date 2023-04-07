07.04.2023
15:53
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Народный календарь

Шаман провел обряд в честь Благовещения

На Зеленом лугу проводят обряд. 7 апреля, в народе Благовещение воспринимали как символ прихода весны. Если загадать в этот день желание, велики шансы, что оно сбудется. Обряд проводит эвенкийский шаман Догончин Андрей Леонидович — Адо.

Благовещение Пресвятой Богородицы: Приметы, что можно и нельзя делать
Фото: соцсети
Источник: тгк Якутск Вечерний

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