07.04.2023
15:53
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Народный календарь
Шаман провел обряд в честь Благовещения
На Зеленом лугу проводят обряд. 7 апреля, в народе Благовещение воспринимали как символ прихода весны. Если загадать в этот день желание, велики шансы, что оно сбудется. Обряд проводит эвенкийский шаман Догончин Андрей Леонидович — Адо.
Фото: соцсети
Источник: тгк Якутск Вечерний
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