«Шаман» Габышев задержан в Екатеринбурге – СМИ

Александр ГАБЫШЕВ, называющий себя «шаманом», задержан в Екатеринбурге. Почему он там оказался – пока неизвестно. Ранее он был направлен судом на принудительное психиатрическое лечение в клинику в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Агентство утверждает, что после задержания шаман отправлен в психиатрическую клинику.

«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники утверждает, что Габышев был задержан ещё в пятницу, 5 ноября.

Адвокат Габышева Ольга ТИМОФЕЕВА сообщила ТАСС, что не обладает данной информацией. «Нет, не могу подтвердить, у меня такой информации нет», — сказала она, добавив, что он не выписан из медучреждения.

Защитник Габышева Александр ПРЯНИШНИКОВ сообщил, что не получал каких-либо официальных уведомлений о выписке Александра Габышева из Новосибирской психбольницы с интенсивным наблюдением или о том, что он покинул больницу иным образом.

В сентябре прошлого года в отношении Габышева избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. После этого Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») за нанесение с помощью самодельного меча колотой раны бойцу спецназа Росгвардии. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и городской суд Якутии на ее основании постановил назначить ему принудительные меры медицинского характера. До вступления решения в силу Габышев оставался в СИЗО, после этого был отправлен в медучреждение.

В сентябре 2021 года Верховный суд Якутии признал законным решение назначить Габышеву принудительное лечение. Как сообщал ТАСС его защитник Алексей Прянишников, судьи сочли доказанным применение Габышевым насилия к сотрудникам Росгвардии. Также была проигнорирована позиция представителя органа опеки и попечительства Сергея ТЕРЯНОВА, который выступил против продолжения принудительного лечения. Судом было отказано в проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы по делу в связи с отсутствием оснований не доверять якутским экспертам. По словам защитника, будут поданы жалобы в кассационный суд, а также в Верховный суд РФ и ЕСПЧ.

Габышев получил известность несколько лет назад, начав пеший поход в Москву, как он утверждал, чтобы изгнать «злого духа Путина» из Кремля.