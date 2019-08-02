Шаман Габышев прокомментировал слухи о своей «смерти»

В соцсетях распространяются слухи о том, что шаман Александр Габышев, идущий из Якутска в Москву, умер в пути. В YouTube появились ролики, в которых сообщается, что шаман найден на обочине мертвым, в алкогольном опьянении. Причем основная и самая веская причина — отсутствие видео, которым ранее щедро делились попутчики Габышева.

Сегодня Шаман опроверг слухи: «Узнал последние новости о том, что я якобы умер. Не верьте этому. Около пяти дней не было никакой связи. Как видите, я жив и здоров. Рядом Ворон снимает. Кстати, Ворона не трогайте. Мы с ним заодно». Отметим, что Ворон — верный попутчик, который снимает видео.

Тем временем, в Бурятии готовятся к встрече с Шаманом. И даже, по нашим сведениям, мошенники собирают деньги для этого мероприятия.

Источник: https://www.instagram.com/p/B0qNyUZpMD9/?utm_source=ig_embed