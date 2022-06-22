«Шаман» Габышев ответил на вопросы известнейшего журналиста

Об этом сообщил его защитник Алексей Прянишников в своем телеграм-канале ПряникХаус.

Звонил шаман Александр Габышев.

Всё как обычно: жалоб ни на что нет, здоровье, насколько это возможно, в норме (лишь немного одолевает насморк). Прогулки два раза в неделю, по 30 минут. Погода не очень — дождливо.

За неделю получил три посылки, много писем. Всех благодарит за заботу и внимание, каких-то особых просьб нет. На днях выписывают нескольких его земляков из Якутии, переживает за них, как они доберутся. Сам надеется выписаться в августе, уже попросил меня привезти ему кроссовки к выписке — сделаем.

Александр ответил на вопросы одного из известнейших журналистов, сегодня-завтра выйдет публикация — дам ссылку.

Мне удалось пообщаться с лечащим врачом, здесь без особых сюрпризов: как обычно, хорошо отзывается об Александре, всё норм.

Скоро поеду к Александру сам, ждите новостей.