Общество
«Шаман» Габышев ответил на вопросы известнейшего журналиста
Об этом сообщил его защитник Алексей Прянишников в своем телеграм-канале ПряникХаус.
Звонил шаман Александр Габышев.
Всё как обычно: жалоб ни на что нет, здоровье, насколько это возможно, в норме (лишь немного одолевает насморк). Прогулки два раза в неделю, по 30 минут. Погода не очень — дождливо.
За неделю получил три посылки, много писем. Всех благодарит за заботу и внимание, каких-то особых просьб нет. На днях выписывают нескольких его земляков из Якутии, переживает за них, как они доберутся. Сам надеется выписаться в августе, уже попросил меня привезти ему кроссовки к выписке — сделаем.
Александр ответил на вопросы одного из известнейших журналистов, сегодня-завтра выйдет публикация — дам ссылку.
Мне удалось пообщаться с лечащим врачом, здесь без особых сюрпризов: как обычно, хорошо отзывается об Александре, всё норм.
Скоро поеду к Александру сам, ждите новостей.
+7 (999) 174-67-82
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