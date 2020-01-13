Шаман Габышев объявил дату похода

Якутский шаман Александр ГАБЫШЕВ рассказал о том, что его поход запланирован в марте месяце. Также он призвал свой отряд и пригласил их в столицу Якутии. Самопровозглашенный шаман-воин подчеркнул, что поход носит мирный характер.

Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх