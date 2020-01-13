13.01.2020
11:51
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Общество

Шаман Габышев объявил дату похода

Якутский шаман Александр ГАБЫШЕВ рассказал о том, что его поход запланирован в марте месяце. Также он призвал свой отряд  и пригласил их в столицу Якутии.

Самопровозглашенный шаман-воин подчеркнул, что поход носит мирный характер.

Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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