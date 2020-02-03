«Шаман» Габышев находится дома, его сторонники уехали из Якутска — источник

Якутские СМИ сообщили вчера, что «шаман» Александр ГАБЫШЕВ дошел до Читы, но правоохранительные органы вернули его обратно. В данное время он не намерен давать интервью, снимать видео, принимать гостей, так как «находится под негласным домашним арестом, под постоянным надзором».

SakhaLife связался с адвокатом Габышева Ольгой ТИМОФЕЕВОЙ:

— На счет поездки Александра в Читу у меня точных сведений нет. Могу сказать, что на данный момент он точно находится дома в Якутске, я поддерживаю с ним контакт. Официальной меры пресечения в отношении него нет, есть обязательство явки по требованию следователя. В своем комментарии под домашним арестом, скорее всего, он имеет в виду негласный надзор за ним.

Если говорить о следствии, то мы до сих пор знакомимся с заключением лингвистической экспертизы. Поскольку следователь запрещает нам фотографировать материалы экспертизы, то переписываем от руки вместе с Борисом АНДРЕЕВЫМ, вторым адвокатом Александра Габышева. Мы ведь не можем фотографически запомнить сразу 60 листов экспертизы.

На взгляд адвоката, привлечение к административной ответственности четырех сторонников шамана было спровоцировано с целью, чтобы вынудить их уехать, что в итоге было достигнуто. В данный момент они отбыли из Якутска и находятся, кто в Новосибирске, кто в Читинской области.