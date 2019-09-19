Шаман Габышев летит в Якутск?

С каждым новым часом, история исчезновения шамана Габышева в Бурятии обрастает все более новыми подробностями.

Сегодня на сайте МВД Бурятии появился таинственный пресс-релиз:

19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия).

Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий.

Вопрос: является ли этот задержанный на границе Бурятии и Иркутской области шаманом Габышевым?

Интересно, что в СМИ было указано, что шаману Александру Габышеву 51 год. Если речь в пресс-релизе идет о шамане Габышеве, то либо в МВД Бурятии перепутали год рождения шамана либо шаман был немножечко старше.

Также возникает вопрос, за какое преступление на территории Якутии схватили неизвестного на трассе?

Достоверных новостей о судьбе шамана в данный момент нет.