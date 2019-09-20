Шаман Габышев доставлен в Якутск — власти
Ситуация с шаманом Габышевым, признанного Amnesty International узником совести сегодня поменялась.
Как сообщают якутские чиновники: задержанный шаман в настоящий момент находится на территории Якутска. Официального пресс-релиза республиканских силовых структур на данный момент нет.
Напомним, что согласно пресс-релизу МВД Бурятии:
19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия).
Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий.
Из-за характера задержания, шаман Александр Габышев признан международной правозащитной организацией узником совести. Amnesty International будет добиваться его освобождения.
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