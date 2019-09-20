20.09.2019
22:11
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Происшествия
Шаман Габышев дал интервью: Я доволен
Самопровозглашенный шаман-воин Александр Габышев был сегодня направлен в республиканский психоневрологический диспансер, сообщает пресс-служба Минздрава Якутии.
В ГБУ «ЯРПНД» будут проведены экспертные мероприятия.
«Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни. Как медицинской службе, нам важен сам пациент и его состояние. В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы», — говорится в сообщении.
***
Смотрим эксклюзивный комментарий шамана для редакций газет «Московский Комсомолец» в Якутии» и «Жизнь Якутска«.
Фото: https://sakhatime.ru/incidents/17998/
Источник: https://sakhatime.ru/incidents/17998/
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