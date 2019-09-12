Шаман Александр Габышев прошел почти 3 тысячи километров!

Знаменитый поход за демократические перемены шамана Александра Габышева продолжается. Согласно последним сообщениям в СМИ – шамана Габышева видели в Улан-Удэ. И это значит, что он прошел со своей знаменитой тележкой более 2 700 километров!

Хотя в Бурятии шамана встретили не так приветливо, как в Забайкальском крае, но это, судя по всему, не убавило энтузиазма у него двигаться дальше. К самому сердцу России — в Москву.

Впереди из крупных городов России шамана Габышева ждет Иркутск, Красноярск и Новосибирск. Если с погодой повезет, то шаман Габышев дойдет до Красноярска к концу 2019 года.

Мы будем продолжать следить за этой историей. Но почему? Почему эта история с шаманом достойна внимания и к ней нужно относиться серьезно?

Если вы читали исследование Джозефа Кэмпбелла «Герой с тысячью лиц», то вы сразу поймете о чем идет речь.

Человек бросает свою прежнюю жизнь и отправляется в поход с конкретной и четкой целью. Это путешествие будет опасным и долгим. Во время странствия его ждут испытания и ловушки. Но также во время похода он встретит единомышленников и помощников, которые могут помочь ему (а могут и нет).

Если вы думаете, что это всего лишь краткое описание похода Александра Габышева – то ошибаетесь. Эта также классическая формула первобытного мифа о герое, которая в той или иной форме встречается у всех народов мира. В качестве современного примера из кино можно привести Люка Скайуокера из «Звездных войн».

В данное время мы можем видеть своими глазами, что схема Джозефа Кэмпбелла о мифическое герое – является правдой. Времена меняются, но миф, идущий из глубин прошлого, живет.

Собственно шаман Габышев уже начал постепенно превращаться в одну из граней «тысячеликого героя». Его поход находит отклик в людях. Его действия и поступки – обсуждаются. И также вокруг него собираются единомышленники.

Поэтому, необычайно интересно, что ждет шамана Габышева дальше.