Шаман Александр Габышев устроил переполох в Чите

8 июля группа читинцев встретила идущего из Якутска в Москву шамана Александра Габышева около поста ДПС на трассе «Амур». В Чите шаман планирует принять участие в митинге в его честь.
Среди встречающих шамана на подходах к столице Забайкальского края были блогер Лёха Кочегар, организующий митинг для шамана, а также кандидат в гордуму Читы от КПРФ Александр Жданов.
Ранее с шаманом Габышевым встречались кандидаты в депутаты гордумы Читы от КПРФ Марина Савватеева, Александр Жданов и Аркадий Кочкунов.
В данный момент шаман находится в Чите в квартире у своих сторонников.
Визит шамана в Читу вызвал обеспокоенность в православной церкви. Представитель Читинской епархии Роман Виктюк раскритиковал запланированный на 12 июля митинг с участием шамана Александра Габышева.
Цитата:
«С 12 по 14 июля неизвестный никому человек собирается проводить магические обряды, которые можно охарактеризовать еще как и провокационные, потому что 12 июля — великий христианский праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, а место проведения ритуалов расположено через дорогу от Крестовоздвиженского храма.»
Затем митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский РПЦ МП Димитрий обратился в администрацию Читы с вопросом о целесообразности выданного разрешения на митинг.
По состоянию на 9 июля — проведение митинга с участием шамана находится под вопросом. Так как, по словам блогера Лёхи Кочегара, появились неожиданные проблемы с выдачей администрацией Читы распоряжения на митинг.