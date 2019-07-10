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10 июля 2019, 0:03
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Шаман Александр Габышев устроил переполох в Чите

8 июля группа читинцев встретила идущего из Якутска в Москву шамана Александра Габышева около поста ДПС на трассе «Амур». В Чите шаман планирует принять участие в митинге в его честь.

Среди встречающих шамана на подходах к столице Забайкальского края были блогер Лёха Кочегар, организующий митинг для шамана, а также кандидат в гордуму Читы от КПРФ Александр Жданов.

Ранее с шаманом Габышевым встречались кандидаты в депутаты гордумы Читы от КПРФ Марина Савватеева, Александр Жданов и Аркадий Кочкунов.

В данный момент шаман находится в Чите в квартире у своих сторонников.

Визит шамана в Читу вызвал обеспокоенность в православной церкви. Представитель Читинской епархии Роман Виктюк раскритиковал запланированный на 12 июля митинг с участием шамана Александра Габышева.

Цитата:

«С 12 по 14 июля неизвестный никому человек собирается проводить магические обряды, которые можно охарактеризовать еще как и провокационные, потому что 12 июля — великий христианский праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, а место проведения ритуалов расположено через дорогу от Крестовоздвиженского храма.»

Затем митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский РПЦ МП Димитрий обратился в администрацию Читы с вопросом о целесообразности выданного разрешения на митинг.

По состоянию на 9 июля — проведение митинга с участием шамана находится под вопросом. Так как, по словам блогера Лёхи Кочегара, появились неожиданные проблемы с выдачей администрацией Читы распоряжения на митинг.

Источник: SAKHALIFE.RU. По материалам СМИ. Фото из видео блогера Лёхи Кочегара.
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09.07.2019

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