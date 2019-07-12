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Шаман Александр Габышев собрал большой митинг в Чите

Сегодня в Чите состоялось столь ожидаемое мероприятие — митинг на на КСК. Как сообщают местные журналисты — данный митинг стал это самой массовой протестной акцией для площади Труда.

Этот митинг был устроен по большому счету в честь шамана Александра Габышева, который сделал на днях остановку в столице Забайкальского края.

Свое выступление проповедник свободного мира, одетый в желтую футболку с репринтом Че Гевары, начал со следующими словами:

«Приветствую вас свободный народ. Я принес вам законы божьи по которым вы будете жить, вся Земля планета будет жить тысячу лет в мире и благоденствии. Так слушайте и внемлите. Повторяйте за моими жестами и словами…»

После произнесения магических слов, шаман окончил свою проповедь словами:

«Живите свободно!»

О реакции властей и церкви на прошедший митинг в данный момент пока ничего неизвестно.

Источник: SAKHALIFE.RU. По материалам СМИ.
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