Шаман Александр Габышев проведет митинг в Чите

Шаман Александр Габышев, в данный момент, прошел уже две тысячи километров и приближается к столице Забайкальского края Чите. Это первый крупный город на пути шамана (население чуть больше 300 тысяч человек).

Мэрия Читы предложила провести митинг с шаманом Александром Габышевым 12, 13, и 14 июля на улице Фадеева, 1 с 19:00 до 20:00, напротив театра Забайкальских узоров вместо площади Ленина.

Ранее читинский блогер Лёха Кочегар подал 3 уведомления в мэрию Читы о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля. Там должен выступить борец за демократию Александр Габышев. Цель митинга для шамана: зарядиться оптимизмом и произнести магические слова.

Решение властей Читы о месте проведения митинга не удовлетворило Александра Габышева. Блогер вместе с шаманом записали видео о том, что их такой ответ не устроил, но они проведут митинг на КСК, а после этого продолжат добиваться площадки для митинга в центре города.