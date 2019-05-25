Шаман Александр Габышев прокомментировал слухи

aleksandr_hodok пишет о пророке «свободного мира» Александре Габышеве:
Александр продолжает своё путешествие, говорит что все хорошо живой здоровый, слухам не верьте.☺️ Напоминаем в сети распространились слухи что его забрали и увозят обратно в Якутск.
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Александр продолжает своё путешествие, говорит что все хорошо живой здоровый, слухам не верьте.☺️ Напоминаем в сети распространились слухи что его забрали и увозят обратно в Якутск. #хаамаайысааска #якутия #якутск #путешествия #trevel #пешком #тележка #вдикихусловиях #москва #саняходок
Источник: https://www.instagram.com/p/Bx4YzSuBjeb/