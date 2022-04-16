Шамаев организует парад ко Дню Республики

Традиционно ко Дню Республики 27 апреля Саха общественный центр под предводительством известного педагога и общественного деятеля Ивана ШАМАЕВА организует мероприятие.

Общественники помнят разные времена. Например, в период Вячеслава ШТЫРОВА власти запрещали всяческие мероприятия в День Республики. Но активисты Саха общественного центра все равно выходили на акции.

Помнят якутяне и памятный мужской осуохай на площади Ленина, на который вышел тогдашний глава республики Егор БОРИСОВ.

И нынче лидеры Саха общественного центра подали уведомление городским властям о том, что проведут митинг, шествие и осуохай. Основные события пройдут на улице Кирова в районе площади Ленина.

Уведомление в мэрию подписали Иван Шамаев, Алексей ЕГОРОВ и Сергей СИВЦЕВ.