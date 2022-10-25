Шальная пуля попала в случайного прохожего

23 октября в полицию Якутска поступило сообщение о том, что в районе Залога несовершеннолетние стреляют в прохожих из травматического оружия.

В ходе проверочных мероприятий инспекторами ПДН совместно с участковыми уполномоченными Отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» установлены несовершеннолетние участники инцидента. Ими оказались трое подростков в возрасте от 11 до 13 лет. По предварительным данным, один из подростков нашел пневматический пистолет и решил пострелять из него со своими друзьями по пустым банкам. Со слов несовершеннолетних, пуля, отскочив от банки, попала в случайного прохожего.

В настоящий момент пневматический пистолет изъят. В отношении матери подростка составлен административный протокол по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Со всеми родителями и несовершеннолетними проведены профилактические беседы.