15 тонн гуманитарной помощи с продуктами питания, товарами первой необходимости, предметами личной гигиены доставили в город Кировское брендированным грузовым транспортом в рамках акции «Шахтерам Донбасса от шахтеров Южной Якутии», сообщает ЯСИА.

Делегация во главе с постоянным представителем Якутии при президенте России – первым заместителем председателя правительства республики Андреем Федотовым раздаст гуманитарную помощь от жителей Якутии 12 июня, в День России.

В сборе продуктов питания, средств гигиены и предметов первой необходимости принимали участие предприятия, организации, предприниматели и жители Нерюнгринского района. Совместно с районной администрацией формированием и отгрузкой гуманитарной помощи занимались волонтеры. Напомним, что ранее Якутия взяла шефство над городом Кировское ДНР по оказанию организационной и гуманитарной помощи.