11.06.2022
14:50
66

Якутия

Шахтерам Донбасса от шахтеров Южной Якутии

15 тонн гуманитарной помощи с продуктами питания, товарами первой необходимости, предметами личной гигиены доставили в город Кировское брендированным грузовым транспортом в рамках акции «Шахтерам Донбасса от шахтеров Южной Якутии», сообщает ЯСИА.

Делегация во главе с постоянным представителем Якутии при президенте России – первым заместителем председателя правительства республики Андреем Федотовым раздаст гуманитарную помощь от жителей Якутии 12 июня, в День России.

В сборе продуктов питания, средств гигиены и предметов первой необходимости принимали участие предприятия, организации, предприниматели и жители Нерюнгринского района. Совместно с районной администрацией формированием и отгрузкой гуманитарной помощи занимались волонтеры. Напомним, что ранее Якутия взяла шефство над городом Кировское ДНР по оказанию организационной и гуманитарной помощи.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх