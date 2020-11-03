Шах и мат! В Якутии шахматисты получат преимущество при поступлении в вуз

Победителям интеллектуальных игр начислят восемь дополнительных баллов, призерам — пять, участникам заключительного этапа — два.

Достижения абитуриентов в шашках, шахматах и игре Го будут учитываться при приеме на обучение в Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) в Якутии на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе вуза.

«При приеме на обучение в Северо-Восточный федеральный университет по программам бакалавриата и специалитета достижения абитуриентов по шашкам, шахматам и Го будут учитываться. Победителям начисляется восемь дополнительных баллов, призерам — пять, участникам заключительного этапа — два», — сказали в вузе.

Подобное нововведение дает хорошие дополнительные возможности для поступления ребятам, увлекающимся шашками и другими интеллектуальными играми. «Шашки среди школьников довольно популярны. У нас есть 14 гроссмейстеров, можно уверенно говорить, что шашечный спорт хорошо развит среди учащихся школ. Дети успешно выступают на соревнованиях. Кроме того, они также выезжают на первенства по шахматам. Игра Го тоже начинает набирать обороты, в республике была создана федерация Го. Этот вид спорта изучают студенты нашего вуза», — привели в пресс-службе слова администратора Центра интеллектуальных видов спорта и игр СВФУ Николая Гермогенова.

Он также сообщил, что СВФУ участвует во всероссийском студенческом чемпионате по шашкам, и его студенты традиционно занимают призовые места. По словам Гермогенова, интеллектуальные игры положительно влияют на человека, в том числе очень хорошо развивают ум.