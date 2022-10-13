Сгоревшей детской школе искусств переданы музыкальные инструменты

Высшая школа музыки передала инструменты Тюнгюлюнской детской школе искусств.

В Высшей школе музыки Якутии состоялась передача музыкальных инструментов и специализированной литературы детской школе искусств села Тюнгюлю (Мегино-Кангаласский район). Напомним, что сельская школа искусств пострадала от пожара нынешним летом, огонь уничтожил все имущество образовательной организации.

По информации ректора Высшей школы музыки им.В.А.Босикова Надежды Зайковой, в Тюнгюлю переданы электронное фортепиано, духовые инструменты (корнет и трубы), а также 170 экземпляров нотной и музыкальной литературы. Инструменты и книги направлены в школу искусств, которая сейчас располагается в приспособленном здании, отремонтированном за счет муниципального бюджета.

– Благодарим Высшую школу музыки за эту поддержку и призываем коллег из других образовательных организаций также оказать посильную помощь, – обратился к школам искусств республики первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин. – Так, Институт геокультурного развития Якутии организовал сбор средств и бесплатные курсы повышения квалификации для преподавателей школы, готовит благотворительный концерт выпускников тюнгюлюнской ДШИ. Даже один переданный инструмент позволит еще нескольким учащимся не прерывать образовательный процесс.

Тюнгюлюнская ДШИ реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы «Фортепиано», «Духовые инструменты», «Живопись», «Хореографическое искусство» и «Народные инструменты».