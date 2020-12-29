Сгорело общежитие подрядчика ГОК Инаглинский

В Нерюнгринском районе Якутии на территории горно-обогатительного комбината (ГОК) Инаглинский произошел пожар в здании общежития подрядчиков. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, горело здание по всей площади. В настоящее время пожар локализован на площади 450 кв.м. Погибших и пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались 20 человек, расселены в соседнее общежитие. На ликвидацию происшествия задействован 21 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара — предположительно короткое замыкание электропроводки в кабельной трассе. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Технологический процесс не нарушен. Работа фабрики не останавливалась. Информация уточняется.