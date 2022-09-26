Сгорели дом отдыха, дизельная и склад: Подозревают поджог

Виновное лицо и ущерб устанавливаются

25 сентября в органы государственного пожарного надзора поступило заявление о том, что 24 сентября произошел пожар пяти строений в 3 км от села Ярославский Ленского района. Предположительная причина — поджог.

«В результате пожара повреждены здание дома отдыха по всей площади 120 кв. м, здание дома инспекторов по всей площади 25 кв. м, баня по всей площади 18 кв. м, дизельная станция по всей площади 12 кв. м, склад с сараем по всей площади 32 кв. м», — сообщили в пресс-службе МЧС РС (Я).

Общая площадь пожара составила 207 кв. м. Предположительная причина — поджог, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Вызов на 01 не поступал.