11.11.2022
15:28
430
Происшествия
Сгорел курятник с курицами
В поселке Джебарики-Хая Томпонского района 11 ноября в 07:57 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в сельхозсооружении на улице Дорожная. Через три минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдалось сильно задымление, строение горело открытым огнем.
В результате пожара погибли 20 кур, строение повреждено огнем по всей площади: 16 кв.м.
«Предположительная причина – короткое замыкание электропроводов, виновное лицо и ущерб устанавливаются», — сообщает пресс-служба МЧС Якутии.
SAKHALIFE.RU напоминает, что 8 ноября в Намском улусе сгорел загон для свиней. Погибли 67 животных.
Фото: из открытых источников
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.11.2022
0
172
11.11.2022
0
96
11.11.2022
0
213
11.11.2022
0
102
11.11.2022
0
496
11.11.2022
0
425
11.11.2022
0
779
11.11.2022
0
253
11.11.2022
0
189
11.11.2022
0
218
11.11.2022
1
1382
11.11.2022
0
205
11.11.2022
0
482
11.11.2022
0
1597
11.11.2022
0
830
11.11.2022
0
767
11.11.2022
0
295
11.11.2022
0
1810
11.11.2022
0
2219
11.11.2022
0
537
11.11.2022
0
298
11.11.2022
0
1860
11.11.2022
0
724
11.11.2022
0
312
11.11.2022
0
226
11.11.2022
1
1557
11.11.2022
0
1416
11.11.2022
0
1364
11.11.2022
0
10378
11.11.2022
1
1214
11.11.2022
0
763
10.11.2022
0
3760
10.11.2022
0
398
10.11.2022
0
390
10.11.2022
0
560
10.11.2022
0
511
10.11.2022
0
1842
10.11.2022
0
519
10.11.2022
0
771
10.11.2022
1
3861
10.11.2022
1
2424
10.11.2022
0
653
10.11.2022
0
1281
10.11.2022
0
562
10.11.2022
0
355
10.11.2022
0
240
10.11.2022
0
795
10.11.2022
0
498
10.11.2022
0
570
10.11.2022
1
732
10.11.2022
0
914
10.11.2022
0
1712
10.11.2022
0
316
10.11.2022
0
364
10.11.2022
0
275
10.11.2022
0
788
10.11.2022
0
440
10.11.2022
2
1720
10.11.2022
0
2574
10.11.2022
1
438
10.11.2022
0
491
ТОП НОВОСТИ
07.11.2022
0
97754
08.11.2022
0
64520
08.11.2022
0
36011
05.11.2022
2
23399
05.11.2022
3
14644
08.11.2022
0
10769
06.11.2022
0
10723
08.11.2022
0
10660
08.11.2022
0
9021
09.11.2022
0
8858
Добавить комментарий