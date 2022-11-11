11.11.2022
15:28
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Происшествия

Сгорел курятник с курицами

В поселке Джебарики-Хая Томпонского района 11 ноября в 07:57 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в сельхозсооружении на улице Дорожная. Через три минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдалось сильно задымление, строение горело открытым огнем.

В результате пожара погибли 20 кур, строение повреждено огнем по всей площади: 16 кв.м.

«Предположительная причина – короткое замыкание электропроводов, виновное лицо и ущерб устанавливаются», — сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

SAKHALIFE.RU напоминает, что 8 ноября в Намском улусе сгорел загон для свиней. Погибли 67 животных.

В Якутии в крупном пожаре погибли 67 свиней
Фото: из открытых источников
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)

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