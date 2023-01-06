06.01.2023
11:00
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Происшествия

Сгорел гараж с машиной 

Автомобиль сгорел в частном гараже из-за короткого замыкания электрообогревателя.

В четверг, 5 января, из-за короткого замыкания электрообогревателя в частном гараже сгорела машина жителя Якутска, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Сообщение о пожаре на улице Билибина поступило на пульт дежурного в 19:18. На момент прибытия пожарных из гаража шел дым.

Огонь повредил стену помещения и автомобиль на площади пять квадратных метров.

Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию возгорания привлекались 10 человек личного состава и две единицы техники.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба МЧС Якутии

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