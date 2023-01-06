06.01.2023
11:00
638
Происшествия
Сгорел гараж с машиной
Автомобиль сгорел в частном гараже из-за короткого замыкания электрообогревателя.
В четверг, 5 января, из-за короткого замыкания электрообогревателя в частном гараже сгорела машина жителя Якутска, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.
Сообщение о пожаре на улице Билибина поступило на пульт дежурного в 19:18. На момент прибытия пожарных из гаража шел дым.
Огонь повредил стену помещения и автомобиль на площади пять квадратных метров.
Виновное лицо и ущерб устанавливаются.
На ликвидацию возгорания привлекались 10 человек личного состава и две единицы техники.
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба МЧС Якутии
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