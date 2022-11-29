СФУР-2022: Техуниверситеты России и Китая усилят сотрудничество по арктическим исследованиям

В Северо-Восточном федеральном университете в рамках IV Северного форума по устойчивому развитию начал работу II форум Ассоциации технических университетов России и Китая по арктическим исследованиям. Ведущие эксперты двух стран обсудят потенциал российской и китайской IT-индустрии, вопросы по охране окружающей среды и биоресурсы, рациональное природопользование в Арктике и многого другое.

Ректор СВФУ Анатолий Николаев отметил, прошедшие годы пандемии, а также нестабильная международная обстановка показали всю трудность сохранения эффективных международных связей, тем не менее деловые, партнерские и дружеские связи с китайскими партнерами сохраняются на самом высоком уровне и получили свое дальнейшее развитие, в том числе благодаря вхождению СВФУ в программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

«Конечно, жаль, что мы вынуждены с вами проводить наш форум в онлайн-формате из-за пандемийных ограничений. Тем не менее, мы надеемся, что уже в ближайшем году мы сможем увидеть друг друга воочию и поделиться новыми идеями и проектами, выводя стратегические отношения между нашими странами на новый высокий и профессиональный уровень», – прокомментировал ректор.

Исполнительный директор АТУРК с российской стороны, проректор по учебно-методической работе Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Сергей Коршунов анонсировал создание и открытие новых профессиональных отделений ассоциации. В их числе аэрокосмическое отделение, по которому выполняются работы по совместному малому студенческому российско-китайскому спутнику, создаются отделения по IT-технологиям, искусственному интеллекту, архитектурно-строительное отделение. Также задуман проект по архитектуре зданий вузов-членов ассоциации.

«Сейчас актуальны исследования по освоению арктических областей, расширению развития Северного Морского пути, огромное значение для экономики имеют запасы природных ресурсов, которыми богата арктическая область. Учитывая все это, мы рассчитываем на СВФУ в создании и продвижении деятельности отделения по арктическим исследованиям. Форум поспособствует этому и в целом формированию и выполнению совместных исследований с китайскими коллегами», – сказал Сергей Коршунов.

Проректор по международному сотрудничеству СВФУ Нюргун Максимов подчеркнул, что основные направления деятельности университета заточены под его векторы позиционирования – арктический и азиатский. Арктическая повестка занимает важное место в вузе по направлению подготовки кадров. В рамках повестки осуществляется постоянная систематизация образовательных программ данной направленности, актуализация арктической исследовательской повестки, осуществляется расширение научно-технического задела по созданию технологий для освоения арктической зоны.

На уровне стратегии в СВФУ провозглашен азиатский поворот в арктической повестке. В последнее время вуз занимается активным инициированием проектов и расширением связей с нашими научно-образовательными центрами, партнерами в странах Азии. Значимое место здесь занимает Китай, подчеркнул проректор.

«Нельзя не отметить кооперацию нашего вуза по приоритетным научным направлениям в составе ассоциаций и консорциумов. Значимое место мы отводим нашему участию и работе в рамках АТУРК, где СВФУ координирует комплекс вопросов, связанных с арктическими исследованиями. Сергей Коршунов подчеркнул важность объединения усилий, и мы готовы стать тем связующим вузом, который в области арктических исследований объединит ресурсы многих ассоциаций и консорциумов, где наш университет занимает лидирующие позиции», – заявил Нюргун Максимов.

Отметим, СВФУ выступил одним инициаторов создания нового консорциума, посвященного арктическим исследованиями и объединяющего два вектора позиционирования вуза – азиатский и арктический. Университет смог привлечь к совместной деятельности более 10 российских вузов из арктической зоны РФ для продвижения и реализации совместных проектов с партнерами в странах Азии. Китайское направление выступит одним из приоритетных, и вуз видит большие перспективы в сопряжении консорциума с ассоциацией технических университетов России и Китая по арктическим исследованиям. Проректор СВФУ также внес предложение провести весной следующего года российско-китайский международный круглый стол, посвященный вопросам коллаборации в Арктике. В качестве организатора может выступить АТУРК.

I форум АТУРК успешно проведен в 2018 году на базе СВФУ в Якутске, где студенты и преподаватели университетов России и Китая обсудили актуальные вопросы, включая программу по охране окружающей среды в арктических регионах, гражданское строительство в зоне вечной мерзлоты, влияние вечной мерзлоты и полярного льда на сооружения. «На нынешнем форуме мы обсуждаем проблемы и возможности для дальнейшего развития научно-исследовательского и образовательного сотрудничества между Россией и Китаем в сфере арктических исследований согласно целям ООН. Мы также усилим взаимодействие между членами-участниками ассоциации», – сказал руководитель Постоянной дирекции ассоциации с китайской стороны Гу Цзяньчжэн.

АТУРК создана с целью объединения усилий ведущих технических университетов России и Китая в подготовке высококвалифицированных кадров для инновационной экономики, содействия академическому обмену студентов и преподавателей, развития научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем. Ассоциация учреждена на базе Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и Харбинского политехнического университета с последующим созданием Дирекции в этих университетах.

Справка:

«Северный форум по устойчивому развитию» проводится в Якутии с 2019 года. Информационный партнер СФУР – Научно-образовательная политика. Организаторами выступают правительство республики, международная организация северных регионов «Северный форум» и Северо-Восточный федеральный университет, инициировавший проведение форума.

Подробная информация о Форуме по ссылке: https://nsdf.ru/