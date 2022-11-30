СФУР-2022: Эксперты о проблемах арктического социума

Представители различных научных направлений и школ обсудили в Северо-Восточном федеральном университете состояние арктического социума и выявили направления будущего изучения Арктического региона Якутии и России. Эксперты IV Северного форума уверены: круглый стол «Арктический социум: траектории прошлого, настоящего и будущего» содействует открытию новых перспектив.

«Сегодняшние итоги круглого стола можно подводить по-разному. Во-первых, в рамках Северного форума по устойчивому развитию впервые состоялось такое мероприятие в честь ученого-североведа: я открываю дорогу для молодежи. Во-вторых, очень довольна тем, что мы успешно пообщались со своими единомышленниками, работающими в сфере арктических исследований. Со своими докладами выступили известные ученые, болеющие за Арктику и ведущие научную деятельность с советских времен, и молодые исследователи», – делится кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Саргылана Баишева.

Саргылана Баишева добавила, что научные статьи участников круглого стола «Арктический социум: траектории прошлого, настоящего и будущего» будут рекомендованы к публикации в журнале «Арктика XXI век», издаваемом Северо-Восточным федеральным университетом. В нем освещаются вопросы истории, археологии и этнографии, международного права и национального законодательства арктических стран, сохранения и развития языков, фольклора и литературы коренных народов Севера и Арктики.

Мероприятие посвящено 70-летию со дня рождения известного этносоциолога Саргыланы Баишевой. «Радостно, что в рамках СФУР проходит такое знаковое для всей нашей общественности мероприятие в честь североведа, который вносит огромный вклад в развитие арктического социума своим трудолюбием и принципиальностью. Мы – коллеги: у нас схожая научная проблематика. Каждое слово и цифра, которые приводятся в научных трудах Саргыланы Макаровны, посвящены одному – улучшению жизни наших людей, обеспечению комфортных и равных условий КМНС. Этой светлой гуманистической идее посвящен путь Саргыланы Макаровны», – сказала директор Финансово-экономического института СВФУ Анна Набережная.

Отметим, участники круглого стола рассмотрели вопросы гуманитарной безопасности, проблемы и перспективы интеграции малочисленных народов Севера в общероссийское социокультурное пространство, Арктический социум и его роль в условиях новых вызовов глобализации, социальное самочувствие населения полиэтнического региона в условиях пандемии, жизненные стратегии современной арктической молодежи и другое.

Справка:

«Северный форум по устойчивому развитию» проводится в Якутии с 2019 года. Информационный партнер СФУР – Научно-образовательная политика. Организаторами выступают правительство республики, международная организация северных регионов «Северный форум» и Северо-Восточный федеральный университет, инициировавший проведение форума.

Подробная информация о Форуме по ссылке: https://nsdf.ru/