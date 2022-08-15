Сформирована мониторинговая группа МГЕР

15 августа в ходе мониторинга студенческих общежитий в Республике Саха (Якутия) была сформирована окончательная мониторинговая группа Молодой Гвардии Единой России для мониторинга капитального ремонта общежития Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта.

Напомним, что с 20 Июля 2022 года активисты Якутского регионального отделения Молодой Гвардии Единой России начали мониторинг студенческих общежитий в Республики Саха (Якутия). По поручению президента правительство продолжает работу по капитальному ремонту общежитий при федеральных государственных вузах. В 2022 году на такие цели будет направлено 3 млрд рублей. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Сегодня обсудили планы по капитальному ремонту, выяснили в каком состоянии находится объект, а также поговорили о конкретных видах работ. По итогам совещания была сформирована окончательная мониторинговая группа» — Филиппова Валерия, активистка ЯРО ВОО «МГЕР».