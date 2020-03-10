Сформирована комиссия для проверки ситуации в ППЖ Якутска

Продолжается проверка с ситуацией в городском пункте передержки животных.

Согласно поручению главы Республики Саха (Якутия) Айсена НИКОЛАЕВА для выявления фактов нарушения законодательства премьер республики Владимир СОЛОДОВ сегодня подписал распоряжение правительства о формировании комиссии по проведению проверки. В комиссию вошли члены правительства, МВД, представители общественности и СМИ.

Комиссия поможет максимально открыто и объективно оценить ситуацию и прояснить вопросы надлежащего исполнения комплекса мер по обнаружению вируса у собак, а также нарушения санитарно-эпидемиологических правил в период карантина при вскрытии контейнера.

Заключение по итогам проверки будет представлено 12 марта 2020 года.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

СОСТАВ

комиссии по проведению проверки

ВЛАДИМИРОВ Афанасий Семенович — руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), председатель

ИВАНОВ Павел Владимирович — первый заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), заместитель председателя

ПЕРЕВЕРЗИНА Ольга Владимировна — старший референт отдела анализа общественно-политической ситуации Департамента внутренней политики Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), секретарь

ГОРОДИЛОВ Станислав Валентинович — председатель общественной организации «Якутская Республиканская Ассоциация Собаководов» (по согласованию)

КАЗАКОВ Михаил Дмитриевич — заместитель руководителя Департамента контроля и документоведения Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

КУЗЬМИНА Елена Власьевна — заместитель главного редактора информационного агентства «Sakha News» («Саха-Ньюс») (по согласованию)

КУТУКОВ Роман Анатольевич — тележурналист (по согласованию)

ЛЮТЫЙ Валерий Алексеевич — руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Саха (Якутия) (по согласованию)

МАТВИЕНКО Сергей Владимирович — временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Якутское» (по согласованию)

ПЕТРОВ Петр Лукич — заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия) (по согласованию)

РОМАНОВА Ольга Валерьевна — руководитель Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

СКРЯБИНА Татьяна Анатольевна — член Общественной палаты Республики Саха (Якутия) (по согласованию)

СЛЕПЦОВ Афанасий Семенович — заместитель руководителя Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

СОРОКИН Роман Сергеевич — заместитель главы городского округа «город Якутск» по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике (по согласованию)

СЫЧЕВА Злата Анатольевна — зоозащитник (по согласованию)