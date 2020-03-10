Сформирована комиссия для проверки ситуации в ППЖ Якутска
Продолжается проверка с ситуацией в городском пункте передержки животных.
Согласно поручению главы Республики Саха (Якутия) Айсена НИКОЛАЕВА для выявления фактов нарушения законодательства премьер республики Владимир СОЛОДОВ сегодня подписал распоряжение правительства о формировании комиссии по проведению проверки. В комиссию вошли члены правительства, МВД, представители общественности и СМИ.
Комиссия поможет максимально открыто и объективно оценить ситуацию и прояснить вопросы надлежащего исполнения комплекса мер по обнаружению вируса у собак, а также нарушения санитарно-эпидемиологических правил в период карантина при вскрытии контейнера.
Заключение по итогам проверки будет представлено 12 марта 2020 года.
Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
СОСТАВ
комиссии по проведению проверки
ВЛАДИМИРОВ Афанасий Семенович — руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), председатель
ИВАНОВ Павел Владимирович — первый заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), заместитель председателя
ПЕРЕВЕРЗИНА Ольга Владимировна — старший референт отдела анализа общественно-политической ситуации Департамента внутренней политики Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), секретарь
ГОРОДИЛОВ Станислав Валентинович — председатель общественной организации «Якутская Республиканская Ассоциация Собаководов» (по согласованию)
КАЗАКОВ Михаил Дмитриевич — заместитель руководителя Департамента контроля и документоведения Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
КУЗЬМИНА Елена Власьевна — заместитель главного редактора информационного агентства «Sakha News» («Саха-Ньюс») (по согласованию)
КУТУКОВ Роман Анатольевич — тележурналист (по согласованию)
ЛЮТЫЙ Валерий Алексеевич — руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Саха (Якутия) (по согласованию)
МАТВИЕНКО Сергей Владимирович — временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Якутское» (по согласованию)
ПЕТРОВ Петр Лукич — заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия) (по согласованию)
РОМАНОВА Ольга Валерьевна — руководитель Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
СКРЯБИНА Татьяна Анатольевна — член Общественной палаты Республики Саха (Якутия) (по согласованию)
СЛЕПЦОВ Афанасий Семенович — заместитель руководителя Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
СОРОКИН Роман Сергеевич — заместитель главы городского округа «город Якутск» по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике (по согласованию)
СЫЧЕВА Злата Анатольевна — зоозащитник (по согласованию)
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