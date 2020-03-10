10.03.2020
17:47
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Якутия

Сформирована комиссия для проверки ситуации в пункте передержки животных в Якутске

Продолжается проверка с ситуацией в городском пункте передержки животных.

Согласно поручению Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева для выявления фактов нарушения законодательства премьер республики Владимир Солодов сегодня подписал распоряжение правительства о формировании комиссии по проведению проверки. В комиссию вошли члены правительства, МВД, представители общественности и СМИ.

Комиссия поможет максимально открыто и объективно оценить ситуацию и прояснить вопросы надлежащего исполнения комплекса мер по обнаружению вируса у собак, а также нарушения санитарно-эпидемиологических правил в период карантина при вскрытии контейнера.

Заключение по итогам проверки будет представлено 12 марта 2020 года.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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