10.03.2020
17:47
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Якутия
Сформирована комиссия для проверки ситуации в пункте передержки животных в Якутске
Продолжается проверка с ситуацией в городском пункте передержки животных.
Согласно поручению Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева для выявления фактов нарушения законодательства премьер республики Владимир Солодов сегодня подписал распоряжение правительства о формировании комиссии по проведению проверки. В комиссию вошли члены правительства, МВД, представители общественности и СМИ.
Комиссия поможет максимально открыто и объективно оценить ситуацию и прояснить вопросы надлежащего исполнения комплекса мер по обнаружению вируса у собак, а также нарушения санитарно-эпидемиологических правил в период карантина при вскрытии контейнера.
Заключение по итогам проверки будет представлено 12 марта 2020 года.
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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