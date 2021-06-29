Сформирован совет директоров компании «Железные дороги Якутии»

25 июня состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии», на котором утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год.

По итогам 2020 года АО «АК «ЖДЯ» перевезено 5,97 млн тонн грузов, это на 10,7% меньше, чем в 2019 году. Снижение объемов перевозки связано со спадом перевозок угольной продукции угледобывающими предприятиями Южной Якутии. Между тем, грузооборот достиг исторического рекорда 1629,6 млн т-км – это на 55% выше уровня 2019 года. Такой рост обусловлен увеличением дальности перевозок и увеличением объемов перевозок грузов до станции Нижний Бестях (более 1 млн тонн) в связи со сдачей в постоянную эксплуатацию участка Томмот – Нижний Бестях и распространением тарифов Прейскуранта 10-01 ОАО «РЖД» на перевозку грузов до станции Нижний Бестях.

Пассажиров перевезено 79,2 тыс. чел. (- 14,9%). Пассажирооборот составил 48,4 млн пасс-км (-2%). На показатели пассажирских перевозок повлияло введение в 2020 году карантинных ограничений в связи с пандемией.

По итогам отчетного года получена выручка от всех видов деятельности в размере 6,43 млрд руб. (-1,2 %). Чистая прибыль составила 150,0 млн руб. (+16,3 %).

Акционеры приняли решение о распределении прибыли компании по результатам финансового года, в том числе направить 74,988 млн рублей на выплату дивидендов по результатам 2020 года и 57,335 млн рублей — на инвестиции в основное производство.

По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров АО «АК «ЖДЯ» сформирован Совет директоров компании в следующем составе:

1 Ковырнов Евгений Анатольевич Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» 2 Маклыгин Николай Васильевич Начальник Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 3 Максимовских Анастасия Вячеславовна Начальник Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» 4 Чабунин Анатолий Михайлович Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — директор по внутреннему контролю и аудиту 5 Проценко Екатерина Владимировна Заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». 6 Воробьева Яна Михайловна Заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» 7 Федотов Александр Андреевич Первый заместитель руководителя ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» 8 Афанасьев Виктор Спиридонович Директор ГБУ РС (Я) «Центр государственной кадастровой оценки» 9 Степанов Владимир Николаевич Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений РС (Я) 10 Рафаилова Ольга Николаевна Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) 11 Шимохин Василий Владимирович Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ»

АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» — крупнейшее транспортное предприятие Республики Саха (Якутия). Является владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Нерюнгри-пассажирская – Нижний Бестях протяженностью 799 км. Оказывает весь спектр услуг, связанных с предоставлением железнодорожной инфраструктуры, локомотивной тягой, пассажирскими перевозками, а также строительством объектов железнодорожной инфраструктуры.

Основными акционерами АО «АК «ЖДЯ» являются ОАО «РЖД», владеющее 46,6% акций общества и Республика Саха (Якутия) в лице министерства имущества и земельных отношений Республики Саха (Якутия) — 49,1%.