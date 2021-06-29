29.06.2021
13:00
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Экономика

Сформирован совет директоров компании «Железные дороги Якутии»

25 июня состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Акционерная компания  «Железные дороги Якутии», на котором утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за  2020 год.   

По итогам 2020 года АО «АК «ЖДЯ» перевезено 5,97 млн тонн грузов, это на 10,7% меньше, чем в 2019 году. Снижение объемов перевозки связано со спадом перевозок угольной продукции угледобывающими предприятиями Южной Якутии. Между тем, грузооборот достиг исторического рекорда  1629,6 млн т-км – это на 55% выше уровня 2019 года. Такой рост обусловлен увеличением дальности перевозок и увеличением объемов перевозок грузов до станции Нижний Бестях (более 1 млн тонн)  в связи со сдачей в постоянную эксплуатацию участка Томмот – Нижний Бестях и распространением тарифов Прейскуранта 10-01 ОАО «РЖД» на перевозку грузов до станции Нижний Бестях.

Пассажиров  перевезено  79,2 тыс. чел. (- 14,9%). Пассажирооборот составил 48,4 млн пасс-км (-2%). На показатели пассажирских перевозок повлияло введение в 2020 году карантинных ограничений в связи с пандемией.

По итогам отчетного года получена выручка от всех видов деятельности в размере   6,43  млрд руб. (-1,2 %). Чистая прибыль составила 150,0 млн руб. (+16,3 %).

Акционеры приняли решение о распределении прибыли компании по результатам финансового года, в том числе направить 74,988 млн рублей на выплату  дивидендов по результатам 2020 года и 57,335 млн рублей — на инвестиции в основное производство.

По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров АО «АК «ЖДЯ»  сформирован Совет директоров компании в следующем составе:

1Ковырнов Евгений АнатольевичЗаместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»  
2Маклыгин Николай ВасильевичНачальник Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»  
3Максимовских Анастасия ВячеславовнаНачальник Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД»  
4Чабунин Анатолий МихайловичЗаместитель генерального директора ОАО «РЖД» — директор по внутреннему контролю и аудиту  
5Проценко Екатерина ВладимировнаЗаместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».  
6Воробьева Яна МихайловнаЗаместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»  
7Федотов Александр АндреевичПервый заместитель руководителя ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)»  
8Афанасьев Виктор СпиридоновичДиректор ГБУ РС (Я) «Центр государственной кадастровой оценки»  
9Степанов Владимир НиколаевичПервый заместитель министра имущественных и земельных отношений РС (Я)  
10Рафаилова Ольга Николаевна  Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС (Я)  
11Шимохин Василий ВладимировичГенеральный  директор АО «АК «ЖДЯ»
   

АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» — крупнейшее транспортное предприятие Республики Саха (Якутия). Является владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Нерюнгри-пассажирская – Нижний Бестях протяженностью 799 км.  Оказывает весь спектр услуг, связанных с предоставлением железнодорожной инфраструктуры, локомотивной тягой, пассажирскими перевозками, а также строительством объектов железнодорожной инфраструктуры.

Основными акционерами АО «АК «ЖДЯ» являются ОАО «РЖД», владеющее 46,6% акций общества и Республика Саха (Якутия) в лице министерства имущества и земельных отношений Республики Саха (Якутия) —  49,1%.

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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